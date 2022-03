O Sony PS3 está finalmente, realmente, realmente morto

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Pouco mais de quinze anos após o lançamento original, a Sony está finalmente encerrando o suporte de reparo para a última revisão do PS3 no Japão, juntamente com o suporte para seus periféricos .

A empresa postou um tweet na conta da PlayStation Japan que dizia:

"Devido ao esgotamento do estoque de peças, não poderemos mais fornecer serviço pós-venda para a unidade principal da série PlayStation 3 CECH-4300 e todos os periféricos PlayStation 3 em 30 de abril de 2022 (sábado). para este serviço, faça sua solicitação o quanto antes!"

Uma postagem mais longa foi adicionada ao site de suporte da PlayStation Japan que dizia: "Os clientes que desejam ter serviço pós-venda para o modelo relevante devem solicitar o serviço pós-venda através do serviço de recepção de reparo on-line ou do suporte ao cliente PlayStation até sábado, 30 de abril de 2022 , e até sábado, 7 de maio de 2022."

"Por favor, note que os reparos podem não ser possíveis antes da data final devido ao esgotamento das peças."

"Pedimos sinceras desculpas aos clientes que estão usando este produto e agradecemos sua compreensão".

O modelo final a ser suportado pelo programa de reparos da Sony foi a revisão conhecida como modelo Super Slim, lançada em outubro de 2012.

Todos os outros modelos de PlayStation 3 deixaram de ser suportados antes deste anúncio. Claro que o suporte para os consoles mais modernos da marca, o PS4 e PS5 , continua em todas as regiões.

Escrito por Luke Baker.