(Pocket-lint) - Estamos há muito tempo em rumores de que o PlayStation está preparando um contra-ataque adequado contra o celebrado plano de assinatura do Xbox Game Pass da Microsoft, na esperança de que ele possa dar aos jogadores uma razão igualmente boa para manter seu hardware.

O novo esquema recebeu o codinome Projeto Spartacus, e a última informação é que está bem perto de ser anunciado; temos até uma ideia de como podem ser suas camadas.

De acordo com relatórios da Bloomberg e do especialista da indústria Jeff Grubb ( conforme transcrito pela VGC ), o serviço oferecerá três níveis para assinatura. O primeiro, e mais básico, será efetivamente o PlayStation Plus como o conhecemos agora, concedendo acesso ao multiplayer online e alguns jogos gratuitos a cada mês.

A próxima camada, intermediária, aparentemente adicionará uma biblioteca de cerca de 300 jogos que você pode baixar e jogar sem custo extra enquanto for assinante, o que soa como o Game Pass Ultimate.

Um terceiro nível, no entanto, também oferecerá uma lista de jogos clássicos de eras anteriores do PlayStation, do PS1, PS2 e PS3, que não serão facilmente acessados fora do serviço. Essa é uma USP em potencial e que pode gerar algum burburinho se for precisa.

De acordo com Grubb, esses níveis serão chamados de Essential, Extra e Premium e custarão $ 10, $ 13 e $ 16, respectivamente, a cada mês.

Essa é uma oferta realmente intrigante, se for precisa, mas talvez não precisemos esperar muito para confirmá-la. Vários especialistas do setor estão relatando que acham que um lançamento está chegando, para que possamos ouvir os detalhes completos da Sony em breve.

