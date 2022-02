Como usar seu controle PS5 ou PS4 no PC

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você é o orgulhoso proprietário de um PlayStation 5 ou ainda está usando um PS4, pode ter percebido o fato de que ambos os consoles têm controles realmente excelentes. O DualSense do PS5, em particular, parece um passo à frente, graças aos seus gatilhos inteligentes e feedback tátil evoluído.

O DualShock 4 do PS4 também é uma opção fiel, com ótima ergonomia e qualidade de construção confiável. Digamos que você queira usá-los no seu PC - como você conecta os controladores destinados a um PlayStation ao seu computador? Temos os passos que você precisa seguir, aqui.

Conectar seu DualSense ao PC é bastante simples. A primeira opção é usar um cabo USB-C para conectá-lo e jogar com uma conexão com fio, o que é ideal se você não tiver Bluetooth no computador. Se você fizer isso, porém, siga estas etapas:

Coloque seu DualSense no modo Bluetooth pressionando o botão PlayStation e o botão Criar por três segundos até que a barra de luzes comece a piscar No seu PC, abra o menu de configurações do Bluetooth Na lista de novas conexões, selecione Wireless Controller Se for solicitado um código de pareamento, digite 0000

Deve ser isso, e seu controlador deve estar emparelhado e funcionando sem fio. Embora a maioria dos jogos no PC não tenha sido atualizada para permitir que você aproveite os gatilhos adaptáveis do pad, ainda é um controlador brilhante.

Se você estiver usando um controlador DualShock 4, as etapas são muito semelhantes para conectá-lo ao seu PC. Desta vez, a opção cabeada exigirá um cabo MicroUSB, pois o controlador não possui uma porta USB-C.

Vale esclarecer que o controle funciona muito bem com jogos no Steam, mas pode ser muito mais irregular se você não estiver usando a plataforma da Valve - para outros jogos talvez seja necessário baixar um programa chamado DS4Windows , que é gratuito, mas demora um pouco configuração.

Para conectar o controlador por Bluetooth, siga as instruções abaixo:

Coloque seu DualShock 4 no modo de emparelhamento mantendo pressionados os botões PlayStation e Compartilhar por três segundos até que a barra de luzes pisque No seu PC, prepare o menu de configurações do Bluetooth Na lista de novas conexões, selecione Wireless Controller

Depois de conectá-lo dessa maneira, você pode acessar o Steam e adicionar o controlador através dos menus de configurações, que também permitem calibrar seus joysticks. Deve funcionar perfeitamente com os jogos Steam a partir desse ponto.

Escrito por Max Freeman-Mills.