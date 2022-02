Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Quando lançou o PS4 Pro em 2016, a Sony sem dúvida deixou o gênio sair da garrafa quando se tratava de atualizar um console no meio de seu ciclo de vida sem chamar o novo produto de uma nova geração completa.

Agora que o PS5 está fora há algum tempo, dificilmente é um grande salto supor que ele também pode receber uma atualização menor ou maior em algum momento, sem que a Sony sinta a necessidade de anunciar um PlayStation 6 completo por um longo tempo. Aqui estão todos os rumores e detalhes que sabemos sobre o que pode estar por vir em termos de um PS5 Pro.

O maior fator em torno de um potencial PS5 Pro para muitas pessoas será o preço que a Sony atribui a ele - já que o PS5 de £ 450 ou US $ 499 ainda é tão difícil de encontrar, se o PS5 Pro eventualmente aparecer com um preço mais alto, pode ser difícil justificar gastar mais com isso.

Tomando a geração de consoles do PS4 como nosso exemplo, o PS4 Pro consistentemente ficou em torno de £ 100 ou US $ 100 a mais que o PS4 básico, mesmo que esses preços tenham sido reduzidos constantemente, para manter o ângulo de que é o mais potente e mais potente. opção premium.

No entanto, no momento em que foi lançado, o PS4 original tinha um preço mais baixo, então presumimos que a Sony poderia seguir a mesma trilha e lançar o PS5 Pro exatamente pelo mesmo preço do PS5, enquanto tornava o modelo básico mais barato.

Quando exatamente isso pode acontecer é um tiro no escuro, mas não podemos vê-lo chegando às prateleiras antes do final de 2023, francamente. Dada a enorme escassez de materiais com os quais está trabalhando, a Sony ainda não consegue fabricar PS5s suficientes para atender à demanda. Se ele vai querer turvar as águas com um novo modelo tão rapidamente é uma incógnita.

Quando o PS5 foi revelado pela primeira vez, seu design era um ponto de discussão imediato, todo contraste em branco e preto, e essas grandes pontas das asas o tornam uma instalação ainda mais imponente em qualquer suporte de TV ou bancada em que você o coloque.

Isso vale tanto para a versão padrão quanto para a edição digital que elimina a unidade de disco para quem não quer ou precisa dela. No entanto, isso levanta uma questão interessante sobre a próxima versão do PS5 - permanecerá na mesma estética?

Com base no precedente do PS4 Pro, achamos que deve permanecer bastante semelhante, mas estaremos interessados em ver se aumenta, já que o PS5 já é bastante grande, ou se pode de fato conseguir espremer ainda mais energia um quadro menor.

O PS5 é uma potência de um console, como fica claro pelos exclusivos que está hospedado até agora, com destaques gráficos na forma de Demon's Souls , Ratchet & Clank Rift Apart e muito mais.

Quando o PS4 Pro foi lançado, ele tinha um ponto de venda bastante claro na forma de seus recursos 4K, que era uma resolução com a qual o PS4 básico simplesmente não conseguia lidar.

Esse tipo de USP fácil não está tão obviamente disponível para um PS5 Pro, mas mesmo no início de seu ciclo, você pode dizer que a saída em 4K com floreios gráficos como rastreamento de raios é uma tensão real para o PS5, assim como para o Xbox Series X.

As televisões 8K estão começando a se espalhar um pouco, então é possível que o verdadeiro suporte 8K para jogos esteja no menu, mas suspeitamos que a tecnologia ainda seja muito proibitiva para valer a pena para a Sony no próximo ano ou dois.

Em vez disso, a Sony pode adotar a abordagem de melhorias mais iterativas, como uma atualização para a CPU do console e um aumento em seu armazenamento um pouco pequeno (atualmente com 825 GB).

Também não sabemos se um PS5 Pro viria em duas edições, uma com unidade de disco e outra sem, como o PS5 padrão - pode ser que no final mais premium do mercado a unidade de disco seja simplesmente mais ampla aceito como parte do pacote completo.

Escrito por Max Freeman-Mills.