(Pocket-lint) - Aqui está um ponto interessante do site de videogames VGC: você pode comprar a versão mais barata de Horizon Forbidden West para PlayStation 4 e obter uma atualização gratuita para a versão de PlayStation 5.

Isso economizará £ 10 / $ 10 no preço pedido do PS5 completo, compensando por £ / $ 59,99 em vez de £ / $ 69,99.

Então, como você pode aproveitar? Não é possível comprar na loja do seu PS5, pois isso o enviará para a versão do PS5 . Em vez disso, você precisa fazer login na PlayStation Store por meio de um navegador ou abrir um PS4 para fazer a compra.

Como observa o VGC: "a versão PS4 agora afirma explicitamente que vem com uma atualização gratuita para a versão PS5".

Dito isto, apesar de ser um método de download mais barato, se você tiver acesso a um console de disco, comprar uma cópia física será ainda mais barato, como você pode ver na caixa de melhores ofertas abaixo:

A sequência do título original Horizon está programada para chegar em 18 de fevereiro e há muita fanfarra em torno do lançamento do jogo. A série também gerará um título exclusivo do PlayStation VR2 em uma data posterior, conforme confirmado em janeiro na CES 2022 .

Estamos certamente empolgados para jogar e se pudermos economizar dez no processo, que assim seja. Feliz jogo!

