O Gran Turismo Sophy da Sony é uma IA que pode vencer os melhores jogadores humanos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sony e a Polyphony Digital revelaram o que chamam de avanço em IA para jogos - Gran Turismo Sophy, uma inteligência artificial que dominou com sucesso o Gran Turismo, a ponto de aprender a jogar melhor do que jogadores humanos em quinze dias.

Jogando o último jogo Gran Turismo, Gran Turismo Sport no PlayStation 4, a IA teve que aprender não apenas como lidar com a física dos carros que dirigia, mas também as condições da pista, táticas de corrida e penalidades baseadas em infrações como colisões e corte de canto.

A IA enfrentou os melhores dos melhores do cenário competitivo do Gran Turismo e, em seu segundo dia de corrida, conseguiu derrotar a oposição de maneira absoluta, saindo com os melhores tempos de volta e as melhores colocações.

Este é tanto um avanço científico quanto um jogo, como evidenciado pela pesquisa publicada hoje na revista Nature, mas o objetivo é garantir que esse desenvolvimento de IA possa ajudar a construir oponentes de IA mais confiáveis e desafiadores para próximos jogos do Gran Turismo.

Parece que isso não chegou a tempo de ser incorporado ao Gran Turismo 7, que chega no início de março, mas uma apresentação em vídeo que assistimos confirmou que a Polyphony Digital pretende trazer a IA para o GT7 em um pós-lançamento atualizar.

Você pode descobrir mais sobre o Gran Turismo Sophy no site oficial do projeto.

Escrito por Max Freeman-Mills.