(Pocket-lint) - A Sony revelou que lançará mais de 10 novos jogos de serviço ao vivo nos próximos quatro anos.

A empresa revelou seu plano durante uma ligação com investidores , onde o CFO Hiroki Totoki admitiu essencialmente que a aquisição da Bungie por US $ 3,6 bilhões era mais do que apenas Destiny e mais sobre aumentar os esforços para produzir jogos de serviço ao vivo, que são jogos atualizados com novos conteúdos. hora extra. Eles tendem a gerar receita por meio de compras no jogo, em vez de vendas iniciais.

"O significado estratégico desta aquisição reside não apenas na obtenção da franquia Destiny de grande sucesso, bem como no novo IP que a Bungie está desenvolvendo atualmente, mas também na incorporação ao grupo Sony da experiência e tecnologias que a Bungie desenvolveu no espaço de serviços de jogos ao vivo" , disse Totoki durante uma ligação com investidores na quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022. "Por meio de uma estreita colaboração entre a Bungie e a PlayStation Studios, pretendemos lançar mais de 10 jogos de serviço ao vivo até o ano fiscal que termina em março de 2026".

Totoki também observou que, de 2014 a 2014, o mercado global de conteúdo de jogos dobrou. Esse crescimento, disse o CFO, foi "impulsionado pela receita de conteúdo adicional de serviços de jogos ao vivo, que cresceu a uma taxa média anual de 15% durante esse período". Totoki acrescentou: "Esperamos que essa tendência continue avançando".

Não há dúvidas de que esta é uma grande mudança de estratégia para a Sony. É bem conhecido por oferecer títulos first-party que se concentram amplamente em experiências narrativas para um jogador, enquanto seus concorrentes nos últimos anos avançaram com jogos como Minecraft da Microsoft e Sea of Thieves e Fortnite da Epic.

