Sony ainda luta para fazer consoles PS5 suficientes

(Pocket-lint) - Os problemas enfrentados pela Sony e Microsoft quando se trata de fabricar seus consoles mais recentes foram bem documentados, mas novas estimativas de vendas da Sony confirmaram que os problemas não vão a lugar nenhum.

Em seu último relatório de ganhos , confirmou que vendeu 17,3 milhões de unidades do PS5, um número saudável que, no entanto, está 3,3 milhões atrás dos enormes 20,2 milhões que o PS4 havia vendido na mesma época no mercado. Com a demanda ainda crescendo, é um problema de oferta que causou o déficit.

As vendas ainda fortes significam que a Sony ainda viu seu lucro operacional crescer 12%, mas perder dinheiro em cada console significava que sua receita de jogos realmente encolheu um pouco. O fato é que a escassez de componentes que causa a falta de unidades à venda parece provável que continue.

Portanto, a Sony reduziu sua estimativa de quantos consoles PS5 venderá no próximo ano fiscal para 11,5 milhões, onde anteriormente pretendia 14,8 milhões. Isso decepcionará os investidores e aqueles que ainda tentam encontrar um PS5 no RRP igualmente.

Em outro boato interessante, a Sony indicou que pretende lançar 10 jogos de serviço ao vivo no PlayStation até 2026, sinalizando com que força pretende entrar no mercado. Que papel o Destiny 2 desempenha nesse processo, já que acabou de comprar a Bungie , continua a ser visto.

Escrito por Max Freeman-Mills.