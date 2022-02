Discord inicia integração PS5 e PS4

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Em maio de 2021, Discord e Sony anunciaram que suas plataformas estavam em parceria para facilitar o uso do Discord no seu PS4 ou PS5 e, embora tenha demorado um pouco para dar frutos, estamos vendo o início dos resultados, agora .

O Discord anunciou que está lançando a integração entre as contas da PlayStation Network e as suas próprias, para finalmente permitir que seus amigos no Discord vejam quando você está no console jogando algo - um recurso que está no Xbox há anos.

Isso significa que você pode exibir o jogo que está jogando, seu ID da PlayStation Network para adicionar amigos e seu status, tudo sem ter que se preocupar em mexer no seu status manualmente.

As etapas são as mesmas de vincular qualquer outro serviço, apenas indo para Configurações do usuário> Conexões no aplicativo ou programa e clicando no logotipo do PlayStation para iniciar o processo. Se você ainda não consegue ver o logotipo, isso sugere que a mudança ainda não chegou ao seu território.

Se isso leva a um eventual aplicativo Discord completo que permite conversar usando o serviço em vez do próprio sistema de festas integrado da Sony, desbloqueando o bate-papo entre plataformas entre outros benefícios, ninguém sabe, mas é bom ver o PlayStation se atualizando.

Você pode ler um pouco mais detalhadamente sobre o lançamento dessa integração na postagem do blog Discord aqui .

Escrito por Max Freeman-Mills.