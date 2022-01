Data de lançamento do PS5 Cyberpunk 2077 pode estar próxima

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O lançamento do Cyberpunk 2077 no final de 2020 foi algo bastante próximo do desastroso, graças ao desempenho bastante atroz que o jogo conseguiu nos consoles da geração atual, PS4 e Xbox One.

Mesmo no PlayStation 5 e Xbox Series X, o jogo teve uma enorme variedade de bugs e problemas quando foi lançado e, embora as correções tenham chegado em massa, um lançamento completo de última geração para o jogo, oferecendo melhor desempenho e visuais de alta qualidade, há muito tempo. esteve na calha.

No final de 2021, isso foi adiado para 2022, e agora temos uma dica de que pelo menos a versão PS5 pode sair muito em breve, graças a @PlaystationSize - uma conta do Twitter que monitora os próximos arquivos de jogos na PlayStation Network e relatórios seus tamanhos de arquivo.

O titular da conta calcula que a versão nativa do PS5 chegará em meados de fevereiro ou início de março deste ano e anexou a arte que você pode ver acima, que é um novo material de marketing, indicando que foram encontrados novos arquivos para corroborar essa afirmação.

Isso se alinha com a projeção do desenvolvedor CD Projekt Red para um lançamento no primeiro trimestre de 2022, e uma recente chamada de investidores para o negócio confirmou que a versão deve estar no caminho certo para cumprir seu cronograma, assim como a versão de próxima geração de The Witcher 3, que está em desenvolvimento, visando um lançamento no segundo trimestre.

Se a iteração de próxima geração do Cyberpunk 2077 é estável e bonita o suficiente para garantir a volta para aqueles de nós que não conseguiram superar os bugs na primeira vez, ainda não se sabe, mas parece que teremos a chance de experimentá-lo em breve.

Escrito por Max Freeman-Mills.