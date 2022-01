Como transferir telas e clipes do PS5 para o seu telefone facilmente

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O PlayStation 5 tem recebido discretamente uma pequena atualização para os usuários recentemente, em particular os da América do Norte, para permitir que eles compartilhem com mais facilidade clipes e capturas de tela que capturaram no console com seus amigos.

O novo sistema permite que você ative os uploads automáticos para o PS App, o aplicativo complementar da Sony para seus consoles, onde suas capturas permanecerão por 14 dias enquanto você decide como deseja usá-las, se quiser.

Anteriormente, as únicas maneiras de obter capturas do seu console eram conectar uma unidade USB para transferi-las ou enviá-las diretamente para um canal de mídia social como Twitter ou YouTube. Algumas soluções alternativas foram encontradas, mas essa nova maneira é muito mais simples.

Para ativá-lo, siga as etapas abaixo (algumas das quais podem ainda não funcionar em sua região, portanto, você pode precisar de um pouco de paciência).

No menu inicial do seu PS5, clique em sua Biblioteca de jogos e navegue até sua Galeria de mídia Abra a Galeria e veja se você recebe um novo prompt oferecendo uploads automáticos Se você fizer isso, concorde em ativar o recurso Abra o PS App no seu telefone (forçar a fechá-lo completamente primeiro se esta for a primeira instância de tentativa de uploads automáticos) Clique no ícone da Biblioteca de jogos na barra de navegação e vá para Capturas Aqui você encontrará novas capturas feitas desde a ativação do recurso, prontas para compartilhar

O recurso não deve exigir uma atualização do sistema para ser ativado, portanto, se você não puder usá-lo no momento (que é o nosso caso aqui no Reino Unido no momento), talvez seja necessário tentar novamente em breve.

Escrito por Max Freeman-Mills.