PlayStation receberá os próximos três jogos de Call of Duty com certeza

(Pocket-lint) - Os fãs de Call of Duty que possuem um PlayStation 4 ou PS5 estão no limbo nas últimas semanas após a notícia de que o Xbox comprou a Activision em um acordo no valor de US $ 69 bilhões.

Agora, há um raio de esperança - ou, pelo menos, um alívio temporário. O confiável repórter da Bloomberg, Jason Schreier , citou fontes familiarizadas com o enorme acordo de jogos para esclarecer o que isso significa para os próximos jogos COD no PlayStation.

De acordo com suas fontes, os próximos três grandes lançamentos de COD ainda serão lançados no PlayStation no mínimo, incluindo os principais jogos sem título em 2022 e 2023, juntamente com uma nova segunda iteração do título free-to-play de sucesso, Warzone, também provavelmente em 2023.

Se o Xbox mantém essas datas de lançamento, que são estimativas baseadas no padrão de lançamento do COD nos últimos anos, não é garantido, mas por enquanto você pode supor que a Activision continuará com essa impressão.

Se esses são os únicos jogos cobertos por qualquer tipo de acordo entre a Activision e a PlayStation, a outra questão óbvia é o que acontecerá com os títulos subsequentes de Call of Duty que não estão incluídos em nenhum contrato.

Teve boas ligações esta semana com líderes da Sony. Confirmei nossa intenção de honrar todos os acordos existentes após a aquisição da Activision Blizzard e nosso desejo de manter Call of Duty no PlayStation. A Sony é uma parte importante do nosso setor e valorizamos nosso relacionamento. — Phil Spencer (@XboxP3) 20 de janeiro de 2022

Embora o Tweet acima de Phil Spencer sugira que o COD pode continuar no PlayStation a longo prazo, também é inteiramente possível (se não provável) que esteja se referindo aos jogos que Schreier relatou e que o destino dos títulos mais adiante permanecerá nas mãos estratégicas do Xbox.

