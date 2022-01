Sony abre registro de pedidos do PS5

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A loja PlayStation Direct da Sony vende o PlayStation 5 em lotes desde que o console foi lançado no final de 2020, embora esses lotes não tenham sido grandes o suficiente para impedir a sensação permanente de que o console ainda é muito difícil de obter.

Ainda assim, quando surge a oportunidade de usar o próprio serviço da Sony, vale a pena tentar sua mão, para evitar os cambistas irritantes e os pacotes caros que às vezes são a única maneira de obter um entregue a você do mercado de segunda mão ou de alguns dos maiores varejistas de jogos.

No momento, o PlayStation Direct está registrando uma nova onda de estoque do PS5, para clientes em qualquer um dos EUA, Reino Unido, Alemanha, França, Holanda, Bélgica e Luxemburgo.

Tudo o que você precisa fazer é entrar usando sua ID da PlayStation Network (a conta na qual você fará login no console, caso você a obtenha) e você será inscrito no que é essencialmente um sorteio de loteria para ter a chance de pagar um PS5.

Se você for bem-sucedido, descobrirá por e-mail e receberá instruções sobre como fazer o check-out e solicitar o console. Embora isso possa parecer um pouco arriscado, ainda é muito melhor do que ficar sentado no Twitter esperando atualizações de estoque antes de correr para um site de varejo que já caiu sob a demanda, se você está nos perguntando.

O PlayStation Direct está em vigor nos EUA há algum tempo, mas é uma chegada recente ao Reino Unido, então esta é uma boa oportunidade para experimentá-lo e, uma vez registrado, deve ser mais fácil colocar seu nome no chapéu para ondas posteriores de estoque.

Escrito por Max Freeman-Mills.