A Sony está expandindo a compatibilidade com versões anteriores do PS5?

(Pocket-lint) - A Sony pode estar expandindo as habilidades de compatibilidade com versões anterioresdo PlayStation 5. Vários jogos de PS3 apareceram na PlayStation Store com preços, então não são apenas os disponíveis no PS Now .

De fato, alguns nem estão listados no serviço de streaming em nuvem do PlayStation.

Até agora, apenas os títulos do PlayStation 4 estavam disponíveis no PS5. Mas um pedido de patente recente de Mark Cerny, da Sony, sugeriu que mais software de emulação está em desenvolvimento.

Conforme relatado pela VGC , a patente intitulada "compatibilidade com versões anteriores através do uso de relógio falso e controle de frequência de grão fino" pode permitir que jogos antigos do PlayStation sejam emulados corretamente.

Vários usuários do Twitter viram jogos de PS3 na PlayStation Store, incluindo @adventkamen, que encontrou dois títulos de Prince of Persia - The Forgotten Sands e The Two Thrones HD - listados por US$ 17,99 e US$ 13,49, respectivamente.

Outros viram Dead or Alive 5 por £ 7,99 na loja do Reino Unido. Isso não está disponível no PS Now.

Ainda não se sabe se esses jogos funcionam efetivamente agora ou são substitutos (ainda temos que experimentá-los), mas pode ser parte do plano mestre muito especulado da Sony de enfrentar o Xbox Game Pass Ultimate combinando o PS Now com o PlayStation Plus e cobrando uma taxa de assinatura.

Enquanto a pseudo-sequência de PaRappa the Rapper, Um Jammer Lammy, finalmente estiver disponível em algo diferente do PSOne, onde nos inscrevemos?

Escrito por Rik Henderson.