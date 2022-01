Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sony confirmou que suas ofertas de cartões-presente para o PlayStation Now serão abaladas em breve, levando a especulações de que o rival Xbox Game Pass da empresa está chegando.

Após as dicas iniciais - relatadas pela VentureBeat - de que os cartões-presente físicos deixariam as lojas no Reino Unido, a gigante dos jogos ofereceu a seguinte declaração, sugerindo que a mudança afetará todos os mercados.

“Globalmente, estamos migrando dos cartões-presente PlayStation Now para nos concentrar em nossos cartões-presente PlayStation com denominação em dinheiro, que podem ser resgatados pelo PlayStation Now”, disse a Sony.

De acordo com as mensagens vazadas que circulam na varejista britânica Game, parece que as lojas terão até 19 de janeiro para remover cartões das lojas - embora não esteja claro se diferentes regiões estão sob instruções diferentes.

De qualquer forma, os planos adicionaram combustível ao relatório da Bloomberg de dezembro, que sugeriu que a empresa está pronta para fundir o PlayStation Now (o serviço que permite aos assinantes jogar jogos de PS2, PS3 e PS4 em seu PC, PS5 ou PS4) e PlayStation Plus (a assinatura que é um requisito para jogos online).

Diz-se que o nome PS Plus permaneceria nesse caso, embora três camadas fossem introduzidas para substituir essencialmente o PS Now e simplificar as ofertas de assinatura para os usuários.

Com o encerramento da presença física do PS Now nas lojas agora confirmada pela Sony, é claro que é possível que este seja um passo no caminho para a fusão dos dois serviços.

No entanto, apesar de tudo somar no papel, também é importante notar que não há garantias de que os dois movimentos estejam relacionados.

Manteremos nossos olhos abertos para mais rumores e sussurros relacionados a este.

Escrito por Conor Allison.