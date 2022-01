God of War pode rodar em 8K no PC com o hardware certo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - God of War foi incrivelmente popular quando foi lançado no PlayStation em 2018, agora está no PC com algumas atualizações gráficas sérias.

Essas atualizações incluem uma variedade de coisas para fazer os jogadores de PC babarem. Eles incluem taxas de quadros desbloqueadas para desempenho máximo, sombras de resolução mais alta, reflexos aprimorados e muito mais.

As taxas de quadros estão aumentando com o Deep Learning Super Sampling (DLSS) e o jogo também suporta a tecnologia de baixa latência Reflex da Nvidia. Adicione a esse suporte para 21:9 ultra-widescreen e você terá uma experiência de jogo atraente.

O TechRadar relata que as coisas são muito mais agradáveis com o hardware certo. Usando a melhor placa de vídeo que a Nvidia tem a oferecer (no momento), Matt Hanson, editor sênior de computação da TechRadar, conseguiu fazer God of War rodar em resolução de 8K.

Um feito impressionante, mesmo para um jogo mais antigo.

Comparando o jogo de várias maneiras, ele conseguiu ultrapassar 30FPS a 8K nas configurações originais. O uso de uma placa gráfica RTX 3090 também oferece acesso aos benefícios do Nvidia Deep Learning Super Sampling para aumentar os recursos visuais usando IA e obter um aumento de desempenho também.

Aparentemente, com o DLSS definido para o modo Ultra Performance, o jogo rodava a quase 60FPS e era muito mais suave para jogar mesmo em configurações ultra gráficas. O DLSS nem sempre parece tão bom quanto as configurações nativas, mas é ótimo ver o potencial de aproveitar ao máximo um jogo com aparência incrível.

Estamos ansiosos para jogar o jogo em nossa máquina de jogos extremos também.

Escrito por Adrian Willings.