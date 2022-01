Sony continuará a produção do PS4 para aliviar a escassez de estoque do PS5

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A luta para colocar as mãos em um PlayStation 5 tem sido uma que inúmeras pessoas ao redor do mundo experimentaram em pouco mais de um ano desde o lançamento do console - sua escassez diminuiu apenas um pouco, apesar dos melhores esforços da Sony.

De acordo com um novo relatório da Bloomberg, a Sony tem um novo plano para tentar ajudar com a falta de oferta, o que fará com que continue a produzir consoles PlayStation 4 a um custo menor ao longo de 2022, em vez de encerrar a produção do console mais antigo. havia planejado inicialmente.

A escassez global de chips e os atrasos pandêmicos são as duas principais causas entrelaçadas da escassez do PS5, cada uma contribuindo para gargalos e limitações de produção, mas os componentes para o PlayStation 4 são mais fáceis de obter.

A Sony espera que, continuando a lançar novas unidades PS4, a preços obviamente muito mais baratos que o PS5, possa continuar a manter os jogadores no ecossistema PlayStation e também usar pedidos em massa de peças para ambos os consoles para garantir mais materiais.

A fonte da Bloomberg diz que a Sony planejava eliminar gradualmente a produção do PS4 no final de 2021 antes da pandemia e reorganizar todo o seu pensamento. Um provável efeito indireto de tudo isso é que você pode esperar mais jogos entre gerações nos próximos dois anos, já que os desenvolvedores continuam a contabilizar a base de jogadores muito maior no PS4 em comparação com o hardware mais recente.

Escrito por Max Freeman-Mills.