(Pocket-lint) - As novas variantes de cores Nova Pink e Starlight Blue DualSense estão agora disponíveis para pré-encomenda para seu lançamento em 14 de janeiro.

Anunciadas em meados de dezembro, essasversões do controlador PS5 serão lançadas primeiro, com o modelo Galactic Purple chegando ao lançamento geral um pouco mais tarde - em fevereiro.

O PlayStation também lançará capas personalizadas para combinar com as novas cores DualSense, além das edições Cosmic Red e Midnight Black já existentes, lançadas no ano passado. No entanto, ainda não há uma data exata em que eles estarão disponíveis para compra.

Pensa-se que as duas últimas capas chegarão no final deste mês (potencialmente 21 de janeiro), mas as capas Nova Pink, Starlight Blue e Galactic Purple estarão disponíveis apenas na "primeira metade de 2022".

Ainda assim, você pode chegar à frente do jogo ao pré-encomendar os controladores Nova Pink e Starlight Blue DualSense primeiro.

A variante Nova Pink acaba com a sugestão de que o controlador Cosmic Red é rosa. É mais um rosa choque, sentimos.

O controlador Starlight Blue é uma cor azul claro brilhante e é improvável que se perca em um gabinete (ou em qualquer outro lugar).

Ambos apresentam, naturalmente, a tecnologia inovadora lançada com o DualSense branco original, incluindo gatilhos adaptativos e feedback tátil.

Escrito por Rik Henderson.