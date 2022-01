Fevereiro PlayStation State of Play pode mostrar PSVR2

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Não temos uma apresentação PlayStation State of Play há algum tempo, e as transmissões tendem a vir relativamente regularmente ao longo de um ano, então é sensato que os rumores estão começando a girar sobre quando a Sony lançará uma próxima, e o que vai conter.

Agora, um vazador experiente indicou que espera que o próximo State of Play caia em fevereiro, e que pode ser o momento perfeito para a Sony finalmente revelar o novo design de seu fone de ouvido VR de segunda geração, PSVR 2 .

Tom Henderson, que é bastante confiável quando se trata de grandes franquias como Call of Duty e Battlefield, diz que espera que a transmissão ocorra em fevereiro, com base em eventos anteriores do PlayStation.

O boato atual é que o próximo evento da Sony parece que pode ser em fevereiro, com base nos eventos de mídia deste mês e datas anteriores do PlayStation.



Provavelmente será o estado da jogada, mas tem o potencial de ser muito grande, IMO. pic.twitter.com/Si0QSY7PeZ - Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) 9 de janeiro de 2022

Embora a Sony tenha revelado algumas das especificações técnicas de seu próximo fone de ouvido de realidade virtual na CES 2022, ele ainda não mostrou totalmente como será (ou quanto custará), então qualquer grande transmissão de agora em diante terá aquela pergunta persistente em segundo plano.

Claro, também existem muitos jogos enormes e muito esperados dos quais ele pode mostrar mais, não menos dos quais God of War: Ragnarök , que pode ser lançado este ano em algum momento.

Escrito por Max Freeman-Mills.