Fall Guys pode obter uma versão nativa do PS5 em breve

(Pocket-lint) - Quando foi lançado em 2020, Fall Guys foi um sucesso estrondoso atraindo fãs graças à sua popularidade no Twitch. A emoção pelo jogo diminuiu um pouco desde então, mas ainda é muito popular.

Fall Guys conseguiu quebrar recordes por ser o jogo mais baixado no PlayStation 4 quando era gratuito via PS Plus . E pode ser jogado no PlayStation 5 graças aos recursos de compatibilidade com versões anteriores do console. Isso também se beneficia do recurso Game Boost do console.

O jogo pode melhorar em breve. Uma descoberta recente mostra que Fall Guys foi adicionado ao banco de dados do PS5, sugerindo que uma versão nativa do jogo está chegando.

A descoberta foi feita por @PlayStationSize, uma conta que rastreia novos jogos que chegam ao console. Essa conta postou sobre como encontrar uma versão beta do jogo no banco de dados, sugerindo que uma edição nativa está a caminho.

Fall Guys: Ultimate Knockout (BETA) Versão PS5 adicionada ao banco de dados, parece a versão nativa do PS5 no caminho.



#FallGuysUltimateKnockout # PS5 pic.twitter.com/g7JjxHc1dI - Tamanho do jogo PlayStation (@PlaystationSize) 24 de dezembro de 2021

Embora possa não ser o jogo mais visualmente intensivo, ele ainda amontoa muitos jogadores em um espaço minúsculo. Uma versão nativa do Fall Guys poderia fazer melhor uso do hardware do console e oferecer tempos de carregamento mais rápidos e até 120 FPS. #

Já sabemos que as versões nativas do Xbox e Switch estão a caminho, embora não haja data para nada, ainda é uma boa notícia para quem quer entrar na ação.

