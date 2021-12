Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sony revelou um pequeno bônus de férias para jogadores que não têm uma assinatura do PlayStation Plus, na forma de um fim de semana de jogos multiplayer grátis neste fim de semana que se aproxima, nos dias 18 e 19 de dezembro.

Embora o fim de semana não signifique que você tenha acesso gratuito a quaisquer jogos que não possui, ele permitirá que você comece com qualquer parte do multijogador que ainda não tenha conseguido acessar, dando-lhe alguns dias de PlayStation Plus.

Mergulhe nos modos multijogador online de seus jogos PS4 e PS5 favoritos sem uma assinatura do PlayStation Plus durante nosso Fim de semana multijogador online de 18 de dezembro às 12:01 a 19 de dezembro às 23:59 (hora local) pic.twitter.com/WXMW4lUCYM - PlayStation (@PlayStation) 13 de dezembro de 2021

O marketing da própria PlayStation em torno do evento inclui Call of Duty: Vanguard e FIFA 22, entre outros, mas a realidade é que você pode usar o acesso em qualquer título que quiser, desde que tenha multijogador disponível.

A Sony provavelmente espera que muitas pessoas experimentem o serviço e estejam convencidas o suficiente para mantê-lo com um plano pago assim que o fim de semana terminar. Isso também faria com que eles ganhassem acesso aos jogos gratuitos mensais que o PlayStation distribui, e aos vários descontos extras e bônus no jogo que o PlayStation Plus também oferece.