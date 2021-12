Sony apresenta capas personalizadas para o PS5, novas cores DualSense

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sony revelou capas personalizadas para o PlayStation 5, após meses de especulação de que estava trabalhando em sua própria resposta às opções de capa de terceiros, como Darkplates 2.0 da Dbrand

As capas estarão disponíveis em 21 de janeiro de 2022, embora a princípio apenas em preto e vermelho, e vêm em uma gama de cinco novas cores, perfazendo seis opções no total, incluindo o visual branco padrão do console. Essas cores são oficialmente chamadas de Nova Pink, Starlight Blue, Galactic Purple, Cosmic Red e Midnight Black.

Trocar tampas em um PS5 é uma questão muito simples, então elas serão facilmente adicionadas em seus consoles por aqueles que optarem por pegá-los, e a Sony também mostrou novos modelos DualSense para significar que você pode pegar tampas e controladores em todas essas cores.

As capas parecem custar US $ 55 nos Estados Unidos, com o preço do Reino Unido a ser confirmado - algo que provavelmente será um fator determinante para que as pessoas achem que vale a pena mudar a aparência de seu console de acordo com a decoração interior ou gosto.

No entanto, sempre somos fãs de mais opções e presumiríamos que em algum momento a Sony começará a vender o próprio console com os diferentes painéis frontais, para que você não precise ter um conjunto sobressalente armazenado se o fizer goste de uma dessas novas capas.