O PS5 finalmente recebe suporte para HDR no aplicativo do YouTube

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Você pode não ter notado sua ausência, mas o aplicativo do YouTube no PlayStation 5 carecia de um recurso desde que foi lançado na data de lançamento do console no ano passado - alta faixa dinâmica (ou HDR, como a maioria das pessoas conhece).

As cores mais ricas das quais ele permite que os vídeos tirem proveito são algo que muitos (se não a maioria) dos jogos PS5 utilizam, mas por alguma razão o YouTube levou um bom tempo para adicioná-lo ao seu reprodutor de vídeo para o console.

Agora, a equipe atenta do FlatPanelsHD percebeu que está ao vivo, graças a alguns testes de back-end - embora não possa ter certeza de quando exatamente a mudança aconteceu.

Embora possa não ser uma atualização de mudança de vida, isso significa que os canais carregados em HDR parecerão mais vibrantes e de alta qualidade, o que é uma boa pequena vitória.

O que é o Pocket-lint diariamente e como você o obtém gratuitamente? Por Stuart Miles · 1 Dezembro 2021

Dito isso, se você for um espectador bastante casual do YouTube, há uma chance decente de que nada que você assista use HDR, mas é uma daquelas tecnologias que só se tornará mais prevalente com o passar do tempo, então não há absolutamente nenhum dano está funcionando agora.