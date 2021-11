A Sony está trabalhando em um controle móvel PlayStation?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Ouvimos algumas vezes sobre o plano de longo prazo da Sony de começar a trazer mais de suas propriedades intelectuais mais famosas para o reino dos jogos móveis como uma forma de aumentar a receita, e agora uma patente registrada pela Sony Interactive Entertainment no Japão contém outra pista .

A patente é para um controlador de jogo móvel de aparência bastante típica, apenas com todas as características do controlador DualShock da Sony da era PS4. Assim como outras opções já existentes no mercado, ele imprensaria seu telefone entre duas metades de um DualShock.

Isso daria a você os benefícios de botões e joysticks adequados, ao mesmo tempo que deixaria você a capacidade de jogar sem que a tela fosse obscurecida pelos seus dedos. Dado que o DualShock (e o DualSense do PS5) já são escolhas populares para controladores bluetooth em dispositivos móveis, faz sentido oferecer um design mais personalizado.

A versão da Sony aparentemente também teria a capacidade de detectar a inclinação do controle, potencialmente permitindo que você use controles giroscópios em um jogo que não faz interface com a capacidade do próprio telefone de sentir movimento (se é que tem).

Por enquanto, porém, a patente tem que ser tirada com uma pitada de sal, mesmo com desenhos tão verossímeis quanto o que você pode ver acima incluso. Até que algo concreto saia do PlayStation, isso permanecerá apenas um design potencial para um controle hipotético, ao invés de algo que podemos ter certeza que está a caminho do mercado.