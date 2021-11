Grande oferta de SSD para PS5 oferece 1 TB extra com 31% de desconto

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Desde que o PlayStation desbloqueou a capacidade de atualizar o armazenamento interno do PS5, temos vasculhado a rede em busca de ótimas ofertas em cartões SSD compatíveis. Afinal, os jogos da próxima geração ocupam uma quantidade considerável do espaço existente e ter que desinstalar e reinstalar favoritos é uma dor.

Felizmente, as vendas da Black Friday começaram e um cartão da Crucial está disponível com um desconto muito bom. O Crucial P5 Plus compatível com o PlayStation 5 tem uma economia de mais de 30 por cento no momento.

No Reino Unido, isso reduz para um valor muito administrável de £ 107. Existem até grandes descontos na Europa Central e nos EUA.

A Crucial P5 Plus também é uma placa muito decente, que a Digital Foundry também recomenda. Ele mais do que atende às recomendações da Sony para especificações mínimas, embora você também possa precisar investir em um dissipador de calor.

A Sony enfatiza que um dissipador de calor é importante e muitos cartões compatíveis já vêm com eles instalados. No entanto, isso geralmente adiciona um prêmio ao preço.

Recomendamos que você mesmo instale um ... na verdade, é muito fácil, como colocar um adesivo. Explicamos exatamente como fazer isso aqui .

Existem vários disponíveis, apenas certifique-se de que não são muito largos para que caibam dentro do console.

