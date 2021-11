A falta de estoque do PS5 pode ser ainda mais dolorosa

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Não há como negar o sucesso do PlayStation 5 em seu primeiro ano. Mais de 13 milhões de unidades foram enviadas até o momento, tornando-o o console de jogos mais vendido de todos os tempos.

No entanto, os consumidores de fato colocar as mãos em um foi uma história menos feliz. O scalping tem sido um problema real, com o estoque de varejo online muitas vezes caindo nas mãos de revendedores, em vez de fãs.

Isso e uma escassez global de chips significam que a demanda excedeu em muito o estoque.

Infelizmente, isso parece que vai continuar enquanto oPS5 entra em seu segundo ano. Um relatório da Bloomberg afirma que a Sony teve que revisar sua previsão de produção para o ano fiscal que termina em março - e não para cima.

Tendo anteriormente visado 16 milhões de unidades, "pessoas familiarizadas com suas operações" revelaram que ela está tendo que se contentar com um milhão a menos devido à crise do chip.

E quando você olha quantos já foram enviados, isso significa que haverá apenas cerca de um milhão de unidades a mais chegando ao mercado mundial no Natal e nos primeiros meses de 2022.

Não é apenas a Sony que é incapaz de atingir seus objetivos originais, a Nintendo alertou recentemente que as unidades Switch podem se tornar escassas, tendo cortado suas projeções de produção em 1,5 milhão de consoles. E, embora a Microsoft raramente fale de números, sua máquina Xbox Series X não é mais fácil de conseguir.

Basicamente, podem ser nozes e tangerinas tradicionais em meias neste Natal, infelizmente.