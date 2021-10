God of War está chegando ao PC em 2022

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - God of War, o jogo do ano de 2018 de muitas pessoas e um dos exclusivos mais famosos que o PlayStation já lançou para seus consoles, está chegando ao PC em 2022.

Uma página da loja para o jogo foi ao vivo no Steam , antes de ser confirmada pela própria Sony , permitindo que os usuários pré-encomendem por £ 39,99 ou $ 49,99 antes da data de lançamento de 14 de janeiro de 2022. É parte de uma estratégia clara da Sony para trazer o que tem sido exclusivo do console para PC.

O jogo se junta a outros como Horizon Zero Dawn e Days Gone dos últimos meses, e só servirá para ampliar o público da série antes do aparecimento de God of War Ragnarök , uma sequência direta, no final de 2022.

A reinicialização de 2018 é estrelada pelo anti-herói espartano Kratos, lamentando a morte de sua esposa e levando seu filho Atreus em uma jornada espetacular, e ganhou muitos elogios não apenas por sua jogabilidade cheia de ação, mas também pela ternura com que tratou um antes simplista herói.

As melhores ofertas de PlayStation para a Black Friday 2021: Haverá ofertas de PS5 em 2021? Por Rik Henderson · 20 Outubro 2021

O jogo recebeu um patch para desbloquear taxas de quadros e resoluções mais altas no PlayStation 5, mas sua aparência no PC dará aos jogadores mais controle sobre sua aparência, levando suas configurações gráficas ao máximo.

O suporte estará presente para o recurso DLSS da Nvidia , junto com o suporte de tela ultra-widescreen 21: 9 e outras opções gráficas que devem deixá-lo ainda mais impressionante do que já é.