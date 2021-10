Dbrand está de volta vendendo placas escuras PS5 novas e aprimoradas, com aberturas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Dbrand certamente sabe como chutar uma tempestade de poeira - ele fez muito barulho no fim de semana em torno da Sony matando seus populares (e difíceis de encontrar) Darkplates , roubando dos clientes a possibilidade de customizar seus PS5s no processo.

Agora é anunciado que os Darkplates estão de volta, mas com um redesenho que deve tornar mais difícil para a Sony justificar quaisquer tentativas de matá-los mais uma vez. As mudanças são bastante óbvias - se foram as distintas pontas das asas do PS5 e as aberturas de ventilação na parte inferior e superior do console.

Dbrand diz que isso deve melhorar o desempenho térmico, circulando mais ar pelo console, e também significa que seu PlayStation 5 terá uma aparência substancialmente diferente de um modelo padrão, quer você escolha as placas em preto, cinza ou branco.

Os novos modelos já estão em pré-venda pela Dbrand , então não há dúvida de que tudo isso faz parte de um plano de publicidade astuto, mas isso não significa que não haja alguma precipitação interessante. Outro longo post da empresa no Reddit reconhece que mesmo com as bordas suavizadas, a Sony ainda pode ter problemas com as placas.

Teremos que ver se mais ação legal acontecerá, mas enquanto isso também será interessante descobrir como essas aberturas de ventilação afetam a saída de ruído do PS5. Da mesma forma, enquanto o marketing da Dbrand confirma que o PS5 funciona mais frio sem nenhum painel lateral, como justificativa para suas aberturas, ele não mostra os resultados do teste com seus próprios painéis anexados, então se eles fazem alguma diferença será uma questão em aberto até que eles enviar.