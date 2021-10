A Dbrand para de vender placas escuras para PS5 - a Sony está fazendo seu próprio?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Dbrand (que você deve reconhecer de uma parceria de longa data com o YouTuber MKBHD) fez sucesso há quase um ano quando seguiu o lançamento do PlayStation 5 lançando o que chamou de Darkplates.

Essas placas frontais pretas substituíram as próprias versões brancas do PS5, que podem ser facilmente removidas, para dar uma aparência completamente diferente e muito requisitada. As placas negras voavam das prateleiras e muitas vezes ficavam sem estoque, mas agora a Sony parece ter tido o suficiente.

Dado que Dbrand espalhou mensagens instando a Sony a "tentar nos processar" em seu marketing para Darkplates, há um pouco de ironia misturada aqui, mas Dbrand está protestando ruidosamente que o cessar e desistir que foi dado é injusto.

Por um lado, ele argumenta que ser capaz de escolher novos painéis frontais de terceiros deve ser permitido sob o direito de reparo, e também diz que os símbolos de forma que ele colocou em camadas dentro de seus Darkplates são distintos dos da Sony.

Uma longa postagem no Reddit explica toda a posição e objeções da empresa, embora venha com a ressalva de que as placas já estão inacessíveis, então está claramente admitindo uma derrota barulhenta e irritante.

Parte de sua raiva é baseada na suspeita, compartilhada por muitos, de que, dado o lançamento da Sony das versões pretas do controlador Dualsense e fone de ouvido Pulse 3D , um PS5 preto pode estar chegando, dando um motivo claro para matar Darkplates depois de tantos meses .

Se isso vai acontecer é uma questão de esperar para ver, mas por enquanto a Dbrand está de volta à venda de skins e embalagens para o console, ao invés de peças de reposição completas. Isso ainda deixa muitas opções se você quiser uma aparência diferente.

