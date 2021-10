Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sony está supostamente em negociações com a TSMC de Taiwan para construir uma fábrica de chips de propriedade conjunta no Japão.

Localizada em Kumamoto, no sul do Japão, ela fabricará silicone para carros, câmeras e muitos outros produtos, incluindo possíveis futuros consoles PlayStation e TVs Sony . O governo japonês também está disposto a investir no projeto, que custará cerca de 800 bilhões de ienes (£ 5,19 bilhões).

No entanto, não tenha esperanças de que isso ajude a colocar maisPlayStation 5 s nas prateleiras. A planta não estará operacional até 2024, no mínimo.

Nikkei (via Reuters ) afirma que a TSMC - já a maior fabricante de chips terceirizada do mundo - já estava considerando planos de expandir para o Japão. Atualmente, ela fornece chips para a Apple, Mediatek e Nvidia, então a parceria com a Sony será um grande golpe para a gigante japonesa de tecnologia de consumo.

Quando é a Black Friday 2021? As melhores ofertas da Black Friday nos EUA estarão bem aqui Por Maggie Tillman · 11 Outubro 2021

A Reuters relata que nem a TSMC nem a Sony comentaram. Mas, a fábrica faz muito sentido, considerando a atual escassez global de chips e a incerteza em torno dos planos da China para o controle de Taiwan.

A falta de chips foi responsabilizada pelos problemas de estoque do PlayStation 5. No entanto, o console também foi o mais vendido na história da Sony - então a demanda tem sido muito maior do que nunca.