WipEout retorna como um jogo Android / iOS, mas não como você esperava

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sony Interactive Entertainment continuará sua expansão para jogos além dosconsoles PlayStation , trazendo WipEout para dispositivos móveis Android e iOS no início do próximo ano. No entanto, não é bem o WipEout que você e nós conhecemos e amamos.

Em vez disso, WipEout Rush é um jogo de cartas com elementos de corrida. Desenvolvido pela Rogue Games, o título para dispositivos móveis será o protagonista da história e parece ser mais um jogo de gerenciamento do que um jogo de corrida alucinante.

Você gerencia uma equipe de pilotos e fornece a eles veículos e armas: "Combine veículos para desbloquear novos e armas para equipar seus pilotos com poder de fogo superior", diz o estúdio sob o trailer de anúncio. "Trabalhe seu caminho através da classificação, equipando sua equipe de pilotos com o equipamento certo para derrubar os que logo serão ex-campeões."

Como o jogo ainda está em desenvolvimento, não há mais o que fazer por enquanto. O fundador da Rogue Games, Matt Casamassina, disse ao seu antigo empregador IGN que a herança WipEout será respeitada, mas em uma forma remodelada: "Estamos muito satisfeitos por podermos repensar WipEout para dispositivos móveis com algumas novas mecânicas de jogo divertidas e visuais deslumbrantes.

"Esperamos que os fãs cheguem a ele com a mente aberta porque - embora diferentes - estamos orgulhosos de trazer a franquia WipEout de volta ao foco com uma nova abordagem da fórmula."

O jogo incluirá mais de 60 navios dos lançamentos originais do PlayStation, além de 12 corridas da copa do campeonato e uma campanha para um jogador.

Ele será lançado no início de 2022.

