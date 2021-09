Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sony anunciou planos para lançar uma nova versão em preto da meia-noite de seu headset para jogos sem fio Pulse 3D em outubro.

Projetado para combinar com o controlador DualSense de cores semelhantes lançado recentemente, o fone de ouvido PS5 será idêntico ao modelo já disponível em tudo, exceto matiz.

Isso significa que virá com uma faixa de plástico em torno de uma inserção emborrachada para maior conforto. Os fones de ouvido serão feitos de espuma e couro artificial, enquanto os microfones para falar com outros jogadores serão ocultados.

O principal ponto de venda exclusivo do fone de ouvido é sua compatibilidade com áudio 3D. Muitos jogos agora suportam o formato de som surround virtual específico para o PlayStation 5 e funcionam muito bem com os próprios fones de ouvido da Sony.

A tecnologia envolve o usuário, fazendo com que pareça que o som está vindo da direção certa no jogo, não importa para onde você vire a cabeça.

Você também ganha um dongle com o Pulse 3D, portanto, não é possível usá-lo com um smartphone ou outro dispositivo - não há suporte para Bluetooth. Você obtém uma porta de áudio de 3,5 mm, então pode conectá-la a um telefone ou tablet compatível.

Além do fone de ouvido, a Sony anunciou um novo aplicativo de controle de equalizador integrado ao software do sistema PS5 mais recente, que permite ajustar a assinatura sonora. Existem três predefinições: padrão, reforço de graves e atirador.

O fone de ouvido preto da meia-noite Pulse 3D estará disponível a partir do próximo mês. Vai custar o mesmo que a versão branca existente - £ 89,99 no Reino Unido, cerca de US $ 99 nos EUA.