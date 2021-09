Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Insomniac Games é claramente um par de mãos seguras - seu trabalho com a franquia Homem-Aranha no PS4 e PS5 ganhou a confiança da Marvel, pelo que parece.

Depois do sucesso estelar do Homem-Aranha da Marvel e do jogo Miles Morales em expansão, há uma sequência completa a caminho: Homem-Aranha 2. da Marvel. Aqui estão todos os detalhes-chave que você precisa saber.

A Sony impressionou o mundo quando lançou o trailer acima para o próximo jogo do Homem-Aranha durante seu evento de demonstração em setembro de 2021, um anúncio que veio relativamente do nada (tanto quanto estávamos assumindo que haveria uma seqüência eventualmente.

Ao contrário de alguns dos outros trailers daquele evento, também temos um cronograma a antecipar - termina com a data de 2023. Isso significa que sabemos que o jogo ainda está muito longe de ser lançado, mas também significa que não precisamos aumentar nossas esperanças sobre uma data mais conveniente.

Embora tenha surgido durante uma transmissão dedicada ao PS5, alguns outros títulos em exibição são na verdade destinados ao PS4 também, como títulos de geração cruzada. Até agora, parece que o Homem-Aranha 2 não será um desses - foi anunciado como exclusivo para o console de próxima geração.

No entanto, dado que Miles Morales parecia o mesmo até mais perto de seu lançamento, quando sua versão para PS4 foi confirmada, não morreríamos exatamente de surpresa se descobríssemos que Homem-Aranha 2 também abrirá caminho de uma maneira menos impressionante do ponto de vista gráfico. para o hardware mais antigo.

O teaser trailer acima é bastante curto, mas é o suficiente para transmitir alguns fatos importantes sobre a história do jogo. Assim como o final de Miles Morales deixou claro, agora existem dois Homens-Aranha em Nova York - com Miles e Peter Parker trabalhando juntos para derrubar ameaças.

Isso também é melhor, já que o trailer também revela que Venom, um dos adversários mais temíveis do Spidey, está se juntando à festa. Você presumiria que o simbionte é um cara mau a ser superado, mas não podemos ter certeza disso.

Afinal, a voz do trailer deixa claro que Venom está tentando vencer quem está falando, assim como o Homem-Aranha pode estar. Portanto, não é impossível que uma equipe esteja nas cartas. A chegada de Venom foi provocada no final do primeiro jogo do Homem-Aranha, com o simbionte parecendo mirar em Harry Osborn, o que tornaria ainda mais provável que pudesse ser um Venom mais amigável.

Voltando à narração, entretanto, a teoria mais comum é que ela pertence ao vilão de longa data Kraven, o Caçador, um membro fundador dos Seis Sinistros que anseia por fazer do Homem-Aranha seu próximo troféu de grande jogo. Veremos como ele se sairá quando finalmente começarmos a jogar.

Embora o primeiro trailer do jogo não contenha nenhuma jogabilidade, ele nos mostra o suficiente para que possamos fazer algumas suposições sobre o que faremos em Homem-Aranha 2. Em primeiro lugar, esperamos ter a chance de jogar como Peter Parker e Miles Morales.

Isso significará acesso a dois conjuntos diferentes de movimentos e poderes - Peter usando mais dispositivos e Miles ostentando um repertório mais amplo de habilidades sobrenaturais. Isso poderia resultar em uma jogabilidade realmente livre, especialmente se oferecer troca de personagem em tempo real.

Claro, dado o logotipo do Homem-Aranha com o dorso preto que aparece perto do final do primeiro trailer, também é muito possível que a Insomniac nos deixe jogar como um Homem-Aranha cujo terno foi assumido por Venom, como no terceiro filme de Sam Raimi e inúmeros quadrinhos.

Isso poderia ser uma baleia de um tempo, com um conjunto de movimentos e opções de combate diferentes para explorar, mas não podemos nos deixar levar pela emoção, uma vez que está longe de ser confirmada nesta fase. Só o tempo dirá, em última análise!