Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Ragnarök está chegando - o próximo título de God of War agora está confirmado, depois de um longo período de rumores, e a Sony recentemente tirou o pano dele com um trailer de gameplay completo.

Parece absolutamente lindo e está definido para continuar a história de Kratos e Atreus alguns anos após o final do último jogo. Continue lendo para descobrir todos os detalhes importantes que você precisa saber, mas esteja avisado - este artigo contém alguns spoilers do final do último jogo!

A Sony nos deu um show de verdade em setembro de 2021, quando usou seu evento Showcase como a chance de mostrar Ragnarök apropriadamente pela primeira vez - sabíamos que o jogo estava a caminho, mas não tínhamos um título e muito menos jogabilidade.

Anteriormente tínhamos um teaser que você pode encontrar abaixo - lançado quase exatamente um ano antes do último trailer, e confirmando quase nada.

No entanto, uma coisa que nos deu foi uma janela de lançamento de 2021, que sabemos que já foi adiada. A pandemia global pode ser amplamente responsabilizada, mas ainda não temos uma nova janela de lançamento para antecipar. Com base na jogabilidade impressionante do último trailer, porém, esperamos que um lançamento de 2022 esteja sendo feito.

O final de God of War 2018 continha algumas revelações rápidas, então pare de ler se ainda não terminou!

No final do jogo, descobrimos que Atreus se chamava Loki ao nascer, sugerindo que ele mesmo faz parte do panteão nórdico do qual Kratos tem se esforçado tanto para se esconder. A morte de Baldur desencadeia o início de Fimbulwinter, uma praga de gelo que precede o próprio Ragnarök, que acabou com o mundo.

Desde o primeiro trailer de Ragnarök, podemos ver que alguns anos se passaram e Atreus cresceu um pouco, chegando à sua estranha adolescência. É claro que os deuses nórdicos estão vindo atrás de Kratos, principalmente Freya, que ainda está de luto por Baldur - e no fundo a presença de Thor não pode ser ignorada.

Mimir, seu amigo falante do último jogo, está voltando e, pelo que parece, ele está tramando um plano para libertar Tyr, o deus da guerra da mitologia nórdica, para fazer com que ele o ajude a lutar contra os outros deuses . Se isso vai funcionar tão simples quanto parece, vamos deixar você ser o juiz.

É claro no trailer do jogo que as coisas estão dando alguns passos evolutivos no Ragnarök - podemos ver isso nos vislumbres de combate que temos. Por um lado, Atreus parece agora ter habilidades de convocação, montando em um veado espectral em um ponto.

O próprio Kratos tem um monte de novas habilidades, incluindo um conjunto de movimentos estilo gancho e, presumivelmente, desta vez não teremos que esperar muito antes de colocarmos as mãos nas Lâminas do Caos. Existem também novos inimigos claramente diversos para lutar, incluindo o Dreki semelhante a um crocodilo e o retorno dos centauros (espero que suas mortes não sejam tão horríveis como em God of War III).

O mundo também está se expandindo em termos geográficos - God of War em 2018 nos permitiu visitar seis dos nove reinos do mito nórdico, mas Ragnarök expandirá isso para abranger toda a gama, e vemos vislumbres de cidades ativas e agitadas no trailer. Esse é um novo visual para God of War, e nós nos perguntamos se ele poderia gerar mais diálogos e missões com personalidade.

Também há momentos em que Kratos sobe em um trenó puxado por cães para cruzar a água gelada, junto com retorna ao barco que foi tão proeminente no último jogo, então é claro que estaremos percorrendo mapas grandes mais uma vez.

Além disso, não sabemos muito mais, mas os ruídos vindos do Santa Monica Studio indicam que o jogo será maior do que seu antecessor na maioria das maneiras que você pode imaginar, então também assumiríamos que haverá uma vez mais uma vez, um extenso sistema de elaboração e árvore de atualização de armas.

Para saber um pouco mais sobre o jogo, você pode conferir o post do PlayStation Blog revelando-o, mas, caso contrário, teremos que esperar que mais trailer e informações sejam divulgados com o tempo.