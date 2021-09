Horizon Forbidden West: Sony retrocede na atualização gratuita do PS5

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - No final da semana passada, a Sony e a Guerrilla Games cancelaram seus planos para os pacotes de lançamento do Horizon Forbidden West - já sabíamos a data de lançamento do jogo, 18 de fevereiro de 2022, mas havia muitas informações novas sobre as diferentes edições e os itens colecionáveis que viriam com eles.

No entanto, os fãs perceberam diretamente a maior parte das informações, que era que as edições padrão de Forbidden West não teriam uma maneira de atualizar uma versão PS4 para uma versão PS5, se você obtivesse o console de próxima geração depois comprando o jogo.

A única maneira anunciada seria investir nos pacotes de edição limitada, muito mais caros, para obter as duas versões. Isso foi recebido com furor de desaprovação, e não demorou muito para o PlayStation responder. A postagem de anúncio agora foi atualizada com alguns compromissos importantes.

Em primeiro lugar, qualquer pessoa que comprar a versão PS4 de Horizon Forbidden West terá acesso à versão PS5 gratuitamente, apesar do compromisso inicial da Sony nesta frente ser limitado ao lançamento de títulos para o novo console. Em segundo lugar, daqui para frente, todos os jogos originais no PS5 que também têm versões do PS4 serão acessíveis por meio de uma taxa de atualização de $ 10, em vez de ficarem bloqueados por edições caras.

Isso realmente significa que em casos como o de Forbidden West, será mais barato comprar a versão PS4 e obter a versão PS5 de graça do que comprar a versão completa de última geração, o que é uma situação funky. No entanto, isso parece um tanto pontual que será diferente em jogos posteriores, como God of War Ragnarok e outros no futuro.

