Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Como parte da grande transmissão ao vivo da noite de abertura para a Gamescom 2021, a Guerilla Games apareceu com duas informações muito interessantes para os fãs de sua série Horizon.

Em primeiro lugar, a grande e esperada sequência, Forbidden West, finalmente tem uma data de lançamento confirmada após um atraso devido à pandemia - chegará ao PS5 e PS4 em 18 de fevereiro de 2022 .

Nós sabíamos que estava atrasado, mas isso coloca o selo em uma data agradável e no início do próximo ano, pela qual estaremos ansiosos maciçamente.

Além disso, porém, Horizon Zero Dawn acaba de receber uma atualização significativa alguns anos após seu lançamento, para aproveitar as vantagens do hardware do PlayStation 5 como outros exclusivos da Sony.

Anúncio surpresa que sabemos que você estava esperando: o Patch de desempenho aprimorado para Horizon Zero Dawn no PlayStation 5 está ao vivo agora!



Desbloqueia o modo 60 FPS

Resolução 4K de tabuleiro de damas

Grátis para todos os jogadores de PS5 #HorizonZeroDawn pic.twitter.com/HdiuNNBTmS - Guerrilla (@Guerrilla) 25 de agosto de 2021

O novo patch, versão 1.53, ativa a capacidade de jogar a 60FPS no PS5, o que fará uma enorme diferença para jogadores que retornam ou pela primeira vez, como é o caso de tantos outros jogos com upgrades de última geração. Ele usa o tabuleiro de damas para emparelhar isso com resoluções de 4K para uma experiência que deve ser noite e dia em comparação com jogar em um PS4.

Estaremos entre os muitos que mergulham de volta na aventura de Aloy para nos prepararmos para o Oeste Proibido, com certeza.

