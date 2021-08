Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sony revelou que garantiu chips suficientes para fabricar 12 milhões de novas unidades do PlayStation 5 antes do final do atual ano fiscal - 31 de março de 2022.

Isso permitirá que ele cumpra a meta de 22 milhões de PS5s definida anteriormente.

Problemas de estoque têm atormentado a Sony desde o lançamento do console no final do ano passado, embora ainda tenha conseguido deslocar 10 milhões de unidades em tempo recorde.

Felizmente, teria feito mais para atender à demanda sem precedentes, mas a escassez global de semicondutores prejudicou a maioria dos fabricantes de tecnologia, não apenas os da indústria de jogos.

Agora parece que o braço do PlayStation circunavegou esse obstáculo: "A escassez de semicondutores tem impactos em várias áreas e, por meio de várias medidas, temos tomado algumas medidas", disse o diretor financeiro da empresa, Hiroki Totoki em uma ligação de investidores (transcrito por VGC ).

“Para o PS5, a meta foi definida para o número de unidades a serem vendidas este ano, e nós garantimos o número de chips necessários para isso. Em relação ao fornecimento de semicondutores, não nos preocupamos. "

Esperançosamente, isso significa que mais consoles PS5 estarão disponíveis durante a temporada de festas deste ano.

Talvez mais varejistas comprem a Smyths Toys no Reino Unido. Agora oferece pré-encomendas em suas lojas de varejo.