PS5 pode obter VRR em dezembro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O PlayStation pode ter vendido maisunidades do PS5 até agora do que o Xbox da Série X / S, mas as últimas máquinas ainda têm a vantagem quando se trata de saída de vídeo e, especificamente, compatibilidade com TVs modernas.

Isso porque os consoles do Xbox oferecem suporte a VRR ( taxas de atualização variáveis ) em HDMI. Isso permite que uma TV habilitada altere as taxas de atualização em tempo real para apresentar um desempenho suave, independentemente de quedas de quadro ou travamentos aparentes.

Felizmente, o PS5 logo poderia alcançá-lo.

Um relatório recente afirma que, junto com uma atualização de firmware para várias TVs Sony Bravia, o PlayStation 5 também pode ganhar suporte VRR em dezembro.

O presidente da varejista americana Value Electronics, Robert Zhon, revelou que 2.021 TVs Sony ganharão suporte VRR no final deste ano, o que leva muitos a acreditarem que isso é compatível com o recurso adicionado à máquina de jogos carro-chefe da empresa: "Eu falou um pouco sobre a tão esperada atualização para taxa de atualização variável no X900H, X90, X95 e em todas as outras TVs 2021 ", disse ele em uma entrevista no YouTube. "Isso ainda está dentro da meta para dezembro deste ano."

Ele teria sido informado da data pelos engenheiros da Sony.

Agora, tudo o que precisamos é de mais fabricantes para adotar VRR em seus aparelhos. Isso realmente faz uma grande diferença.

