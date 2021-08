Como instalar um SSD interno para seu PS5

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O PlayStation 5 já foi lançado por um tempo, agora, e finalmente tem um dos recursos que foi revelado antes de ser lançado - a capacidade de assumir um M2 SSD interno adicional para armazenamento mais rápido.

Com cerca de 825 GB de espaço SSD pronto para uso, e apenas cerca de 667 GB disso realmente acessível aos jogadores por causa do sistema operacional ocupando espaço, obter mais espaço é algo que muitas pessoas vão adorar. Não é o processo mais simples, mas estamos aqui para orientar você sobre como fazê-lo.

Em primeiro lugar, você deve saber que apenas alguns SSDs selecionados vão realmente funcionar com o PS5 internamente - eles precisam ser um drive M2 e, ainda mais crucial, eles precisam se encaixar no slot para o qual estão alocados, com um dissipador de calor em anexo.

Por enquanto, existem duas recomendações principais para seguir. Primeiro, há o SN850 da WD_Black. Este é um drive ultrarrápido que supera todos os requisitos da Sony em termos de velocidade e, felizmente, também tem um dissipador de calor pequeno o suficiente para caber.

Em segundo lugar, você também poderia ir com o Seagate FireCuda 530, que da mesma forma é mais do que rápido o suficiente para trabalhar com os requisitos da Sony, e também tem um dissipador de calor diminuto - qualquer uma é uma ótima escolha, embora a Sony tenha esclarecido que mesmo os discos mais rápidos podem não funcionar exatamente como o próprio SSD padrão do PS5.

Por enquanto, a expansão do SSD está disponível apenas para usuários inscritos no sistema de teste beta da Sony. Se você estiver executando a versão beta mais recente do software, tudo bem, mas se não estiver, ainda não funcionará para você.

Se você estiver na versão beta, no entanto, poderá prosseguir depois de verificar se está usando a versão mais recente possível do sistema operacional.

Em seguida, você deseja desligar totalmente o PS5, mantendo o botão liga / desliga pressionado por três segundos. Deixe esfriar por alguns minutos e, em seguida, desconecte-o completamente. Isso o deixará pronto para instalar seu SSD.

Você vai querer o PS5 colocado em uma superfície macia com o lado da unidade de disco voltado para cima (de cabeça para baixo em comparação com a forma como normalmente fica). Então, com um pouco de força, você pode tirar a tampa branca do PS5 segurando-a no canto superior e levantando-a enquanto a desliza em direção à base.

É um pouco enjoado, então não exerça muita força - se você puxá-lo um pouco para fora e deslizá-lo para baixo em direção ao orifício do parafuso da base do PS5, você conseguirá soltá-lo. Isso mostrará o slot para o SSD, embora ele seja coberto por uma placa de metal, como você pode ver abaixo.

Você pode facilmente desparafusar esta tampa usando uma chave de fenda em cruz, permitindo que você veja o slot para o SSD.

Em seguida, basta clicar no SSD no lugar e prendê-lo usando o parafuso e o espaçador que você encontrará dentro (eles estão no final do slot marcado com 110). O tamanho do seu SSD determinará onde o parafuso e o espaçador o prendem, e isso deve ser bastante óbvio quando você clicar no SSD em seu slot.

Você vai querer que o espaçador sob o SSD e o parafuso passem pelo alojamento semicircular na extremidade do SSD, para prendê-lo no lugar.

A partir daqui, trata-se de voltar ao contrário. Assim que o SSD estiver seguro, você pode aparafusar a tampa do slot de volta no lugar. Em seguida, você pode recolocar o lado de plástico branco do PS5, deslizando-o no lugar até ouvir um clique firme e, em seguida, conectá-lo novamente à alimentação da TV.

Se você fez tudo certo, ligar o PS5 deve levar você a uma tela de formatação para configurar sua unidade. Assim que o processo for concluído, você estará livre para desfrutar de seu armazenamento expandido e esquecer os dias de exclusão de jogos o tempo todo.

Se alguma dessas etapas não estiver clara, entretanto, você pode verificar a página de informações extremamente detalhadas da Sony aqui, que também contém análises realmente granulares de exatamente que tipo de SSD você deseja comprar, caso nossas duas recomendações não sejam para o seu gostos.