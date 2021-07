A Sony vai finalmente ativar a expansão SSD para o PS5

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Finalmente, após meses de espera, a Sony parece que está prestes a ativar a capacidade de expandir o armazenamento interno do seu PlayStation 5 com o uso de um SSD M.2. A funcionalidade foi rastreada antes do lançamento do console por Mark Cerny, mas não está realmente disponível.

A mudança está chegando em primeira instância para os usuários que foram selecionados para testar elementos beta no console, algo que está disponível para inscrição há algum tempo, embora a seleção não seja garantida. Isso significa que apenas uma pequena parcela das pessoas pode fazer isso agora.

No entanto, uma página de suporte do PlayStation recém-adicionada apresenta o processo em sua totalidade, e parece previsível que exigirá um pouco mais de esforço do que apenas conectar um drive. Por um lado, você precisará pegar a capa fora de seu PS5 e tenha uma chave de fenda à mão para fixar seu SSD no lugar.

Ele também precisará atender a alguns requisitos bastante cuidadosos tanto no lado do desempenho (pelo menos 5.500 MB / s de velocidade) quanto nas dimensões, para caber no slot designado. A Sony diz que você também desejará adicionar um dissipador de calor na parte superior, para um aperto ainda mais forte, mas melhor dissipação de calor.

Na prática, isso significa que não pode exceder o seguinte:

Tamanho total, incluindo estrutura de resfriamento:

Em milímetros: menor que 110 mm (C) x 25 mm (L) x 11,25 mm (A).

Em polegadas: menor que 4,33 pol. (C) x 0,984 pol. (L) x 0,442 pol. (H).

Há instruções e detalhes muito mais detalhados a serem encontrados na página Como fazer da Sony , e colocaremos as instruções em teste com um guia nosso assim que pudermos, então isso parece uma ótima notícia para qualquer um lutando para manter seu armazenamento sob controle.

