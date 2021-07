Sony anuncia que vendeu 10 milhões de PS5s

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você ainda está no campo considerável de pessoas que tentam e não conseguem colocar as mãos em um PS5, você pode ou não se confortar com o anúncio da Sony de que o console recentemente ultrapassou a marca de 10 milhões de unidades.

O anúncio confirma que o console ainda está absolutamente voando para fora das prateleiras, embora ainda seja o caso de que pegar um seja um desafio até mesmo para compradores experientes. Os estoques ainda estão desaparecendo em minutos, então não há sinal de que o PS5 irá desacelerar suas vendas.

De fato, em uma entrevista para gamesindustry.biz , o chefe do PlayStation, Jim Ryan, confirmou que está vendo uma grande demanda em territórios como a China, que continua a impulsionar as vendas. Isso significa que combinar a demanda com a oferta ainda é uma grande prioridade.

O sucesso do console foi naturalmente sincronizado com alguns grandes números dos jogos principais, incluindo mais de 6,5 milhões de cópias de Homem-Aranha: Miles Morales , e mais de um milhão de cópias de Ratchet & Clank: Rift Apart , que saiu apenas um algumas semanas atrás.

Está tudo muito promissor para o PlayStation, então, mas o Xbox não parece estar muito atrás - ele recentemente fez seu próprio anúncio de que o Xbox Series X e o Series S são os Xboxes de venda mais rápida da história, assim como o PS5 está ligado o outro lado, então está claro que os consoles de próxima geração chegaram na hora certa para seus respectivos fabricantes. Ainda assim, com o Xbox menos disposto a fornecer números concretos, parece que o PS5 está na liderança por enquanto.