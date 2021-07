Novo modelo PS5 lançado no Japão, mais leve que a 1ª geração

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sony atualizou oPlayStation 5 Digital Edition no Japão, com o modelo de 2ª geração pesando menos e tendo um suporte ajustado.

O manual do produto do PS5 CFI-1100B mostra que o novo PS5 DE pesa apenas 3,6kg - uma redução de 300g em comparação com a versão de lançamento (CFI-1000B).

O suporte também é fixado à base com um parafuso diferente.

Fora isso, pouco mais parece ter mudado.

Este movimento não chega a ser uma surpresa. Conforme relatado pela VGC , o diretor financeiro da Sony disse aos ouvintes em uma ligação de um investidor em abril que a empresa poderia fazer algumas alterações no design a fim de circunavegar a escassez de componentes na cadeia de suprimentos.

"Podemos aumentar drasticamente a oferta?" ele disse.

"A escassez de semicondutores é um fator, mas há outros fatores que afetarão o volume de produção. Poderíamos encontrar talvez um recurso secundário ou, mudando o design, poderíamos lidar."

Parece que é exatamente isso que se faz pelo mercado japonês. Talvez signifique que mais ações chegarão ao Reino Unido e aos Estados Unidos em breve também.

Do jeito que está, há relatos de que o Xbox vendeu mais unidades do Xbox Series X e S do que o PS5 da Sony nos últimos meses. Mas, nós nos perguntamos se isso é simplesmente porque tem mais estoque, considerando que a Sony se saiu consideravelmente melhor alguns meses após o lançamento.