Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Nós descobrimos sobre Death Stranding Directors Cut graças a um dos teaser trailers mais enigmáticos da memória recente no início deste ano, mas felizmente não tivemos que esperar muito para saber mais.

O jogo foi muito mais detalhado como parte da apresentação State of Play da Sony, incluindo a confirmação da data de lançamento - 24 de setembro de 2021.

O novo trailer mostra várias adições, incluindo um modo de corrida contra o relógio chamado Fragile Circuit, um campo de tiro, várias novas armas e peças de equipamento e um sistema de combate corpo a corpo expandido.

Isso tudo em adição a novas missões de história para os jogadores completarem e explorarem, expandindo e adicionando mais detalhes à visão distópica que Hideo Kojima apresenta no jogo.

Como uma atualização do PS5, o jogo também rodará melhor e em resoluções mais altas, então parece provável que se torne a melhor maneira de jogá-lo para qualquer jogador de console que ainda não experimentou a estranheza em todo o seu esplendor.

Finalmente, foi confirmado que os proprietários da versão PS4 de Death Stranding poderão fazer o upgrade por $ 10 ou £ 10. Você pode encontrar detalhes completos sobre tudo isso no blog do PlayStation se quiser se aprofundar em explicações mais amplas de como as novas adições funcionarão.