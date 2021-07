Afinal, a Sony não vai descartar as vendas de jogos PSP

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sony continuará a vender jogos de PSP em sua loja digital para proprietários de PS3 e PS Vita.

Era para retirá-los da venda hoje, sexta-feira, 2 de julho de 2021, mas mudou de ideia. Em vez disso, ele retirou apenas as compras no jogo.

A empresa planejou originalmente fechar totalmente sua loja de jogos digitais no PS3 e PS Vita, mas decidiu mantê-los abertos em um futuro previsível após um clamor público. Na época, porém, reiterou os planos de encerrar as vendas de jogos PSP.

"Estou feliz em dizer que manteremos a PlayStation Store operacional para dispositivos PS3 e PS Vita. A funcionalidade de comércio do PSP será desativada em 2 de julho de 2021, conforme planejado", disse o chefe do PlayStation Jim Ryan na época.

Agora que 2 de julho chegou, muitos esperavam que eles desaparecessem, portanto. Mas, parece que houve uma segunda alteração: "A partir de 6 de julho de 2021, você não será mais capaz de realizar buscas ou fazer compras no jogo", diz nas páginas de avisos importantes do PlayStation no Reino Unido e nos Estados Unidos.

"Você ainda poderá comprar e jogar o conteúdo PSP que está disponível nas lojas PS3 e PS Vita. No entanto, você não poderá mais fazer compras através da loja do jogo para conteúdo PSP."

Portanto, as compras no jogo não estarão mais disponíveis na próxima semana, embora os jogos estarão. Huzzah!

Escrito por Rik Henderson.