Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Parte da mágica de se acostumar com o PlayStation 5 é seu novo controlador, o DualSense, mas pegar um novo gamepad costuma ser um pouco frustrante do ponto de vista financeiro, uma vez que você tem seu console.

No entanto, o Prime Day está aqui, oferecendo alguns negócios realmente úteis para amenizar esse golpe significativamente, e no Reino Unido o PlayStation ofereceu alguns negócios seriamente tentadores, agrupando o controle com extras com descontos massivos.

Em primeiro lugar, você pode comprar o DualSense com o procurado dock oficial de carregamento duplo, com queda de 24 por cento de £ 85,13 para £ 64,99 , o que basicamente significa que o dock custa apenas £ 5 além do custo do controlador. É a maneira mais prática de manter a carga de dois gamepads.

Se você precisa de um fone de ouvido e gosta da opção oficial, pode obter o DualSense com o fone de ouvido Pulse 3D da Sony, com uma economia de 18 por cento de £ 146,06 até £ 119,99 , rendendo a você um fone de ouvido com som realmente excelente por muito menos do que vale a pena.

Então, novamente, você pode apenas estar procurando por um ótimo jogo para combinar com seu novo controle - há pacotes para atender a esse objetivo também. Por £ 79,99 você pode adquirir o DualSense com Spider-Man: Miles Morales ou com Sackboy: A Big Adventure . De qualquer forma, você obtém um jogo excelente por efetivamente £ 20, muito abaixo do que você encontrará por si só.

Finalmente, se você decidir que gostaria de se comprometer totalmente com o jogo de acessórios, você pode pegar um pacote enorme de todo o equipamento oficial da Sony para o PlayStation 5, incluindo um novo DualSense, Estação de Carregamento, Headset 3D Pulse, Mídia Câmera remota e HD. Ele vai te deixar com tudo que você precisa para jogar em paz e também traz um bom desconto. Caiu de £ 248,37 para £ 199,99 , economizando 19 por cento.

Escrito por Max Freeman-Mills.