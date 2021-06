Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os jogos de próxima geração não são baratos, como qualquer um que paga por um PlayStation 5 sabe, mas alguma ajuda veio na forma do Amazon Prime Day.

A Amazon US oferece descontos em várias edições diferentes do Homem-Aranha: Miles Morales , um jogo obrigatório no PS5, ajudando você a comprar por menos, caso ainda não o tenha feito.

Você pode pegar a edição padrão do jogo por $ 39,99, abaixo de $ 49,99 , para jogar um dos jogos mais lindos do PS5.

No entanto, o melhor negócio para o nosso dinheiro está na edição Ultimate, que inclui uma versão remasterizada do primeiro jogo Insomniac Spider-Man, apresentando os visuais aprimorados do PS5 e traçado de raios. Essa versão está apenas $ 49,99 abaixo dos $ 69,99 , então você está conseguindo uma economia melhor.

No Reino Unido, entretanto, um tipo ligeiramente diferente de negócio vê Miles Morales empacotado com um novo controlador DualSense por apenas £ 79,99 , em comparação com seu preço normal de £ 112,13. Se você precisa de outro controle e ainda não jogou, isso é um acéfalo.

Embora as ofertas em jogos PS5 mais recentes ainda sejam muito raras, há outro casal que vale a pena conferir para os clientes dos EUA neste primeiro dia. O soberbo atirador de roguelike Returnal também obteve seu primeiro desconto adequado.

O jogo caiu para US $ 49,99 também, e vale a pena começar por esse preço. É uma experiência atmosférica e desafiadora que fica mais gratificante quanto mais tempo você bombeia nela, então esteja preparado para praticar enquanto aprende seus sistemas!

O menos elogiado atirador de saqueadores GodFall também teve um grande corte para US $ 25,00 , o que o torna um pouco mais atraente como uma opção se você está procurando alguma ação sem estresse em algum momento em breve.

Escrito por Max Freeman-Mills.