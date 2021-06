Cyberpunk 2077 regressando finalmente à PlayStation Store

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Uma das muitas subtramas suculentas no pano de fundo do polêmico lançamento de Cyberpunk 2077 no final de 2020 foi a decisão abrupta da Sony de remover o jogo da PlayStation Store assim que ficou claro como ele funcionava mal no PS4.

Ele também disponibilizou reembolsos para o título, mas, desde a remoção, não se sabe quando o jogo pode ser considerado estável o suficiente para reaparecer na plataforma.

Agora, depois de meses de patches e hotfixes que podem não ter reconstruído totalmente o jogo, mas deveriam tê-lo tornado menos sujeito a travamentos e falhas, esse limite parece ter sido atingido.

A Sony confirmou que o jogo estará de volta à loja para download a partir de 21 de junho, e estará disponível para proprietários de PS4 e PS5, com algumas ressalvas da Sony.

Ele disse ao Engadget que "os usuários continuarão a ter problemas de desempenho com a edição PS4 enquanto o CD Projekt Red continua a melhorar a estabilidade em todas as plataformas. SIE recomenda jogar o título no PS4 Pro ou PS5 para a melhor experiência."

Isso não é muito diferente de como as coisas estavam no lançamento, com toda a franqueza, então, embora as coisas estejam claramente mais estáveis, isso não parece exatamente um momento eureca para a reputação do jogo. Ainda assim, esperamos que uma versão completa de última geração seja lançada para proprietários de PS5 e Xbox Series X / S ainda este ano - talvez isso mude as coisas substancialmente.

Escrito por Max Freeman-Mills.