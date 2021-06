Versão do Diretor do Death Stranding chegando ao PS5

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Death Stranding é um dos jogos mais enigmáticos que jogamos em muito tempo, uma jornada hipnotizante, mas às vezes estupefaciente, pela América em um futuro sombrio.

Foi também um dos jogos mais visualmente impressionantes para lançar no PlayStation 4, lançado um pouco antes de o console começar a entrar em seus verdadeiros anos de crepúsculo. Agora, como parte de uma ladainha de revelações do Summer Games Fest, sabemos que Death Stranding terá um segundo lançamento, desta vez para PlayStation 5 .

O jogo se chamará Death Stranding Directors Cut, um rótulo que parece apropriado dado o controle direto que Hideo Kojima assume sobre seus jogos, e na verdade não sabemos muito sobre o que isso trará para a mesa em comparação com a versão original.

O teaser trailer acima, mostrado durante a transmissão ao vivo do Summer Games Fest, obviamente faz referência à famosa franquia Metal Gear Solid de Kojima e suas muitas travessuras baseadas em caixas de papelão, mas isso é um equívoco antes do título revelar.

Uma revelação completa do projeto está aparentemente a apenas algumas semanas de distância, mas existem alguns palpites bastante óbvios que podem ser feitos. Ou seja, a versão PS5 de Death Stranding presumivelmente rodará em uma resolução mais alta com uma taxa de quadros provavelmente mais alta.

Também poderíamos ver gráficos aprimorados para acompanhar esses solavancos, ou melhores distâncias de desenho - e, é claro, há a chance de conteúdo de jogo extra. Chamar isso de Corte do Diretor implica que alguns segmentos podem ter sido restaurados do piso da sala de corte, então será interessante aprender mais. Por enquanto, temos um simples "em breve" no que diz respeito à linha do tempo, então este será um para ficarmos de olho.

Escrito por Max Freeman-Mills.