Não espere Dolby Video ou Dolby Atmos no PS5 tão cedo

(Pocket-lint) - O PlayStation 5 é um console de jogos excelente (se você conseguir encontrar um à venda), mas o Xbox Series X e o Series S têm uma grande vantagem quando se trata de HDR e suporte de áudio. Ambos são compatíveis com Dolby Vision e Dolby Atmos, para vídeo e áudio, respectivamente.

Infelizmente, isso não vai mudar tão cedo, também. Foi revelado que o Xbox tem um exclusivo de dois anos nos formatos da Dolby.

Obviamente, a menos que você tenha uma TV compatível com Dolby Vision , além de uma barra de som ou configuração de som surround compatível com Dolby Atmos , você provavelmente não se importará. Mas aqueles que o fizerem ficarão consternados com o fato de que oPS5 não ganhará suporte até pelo menos 2022 - para jogos, streaming de vídeo e / ou saída de Blu-ray 4K.

O período de exclusividade do Xbox e Dolby foi revelado nas páginas do blog da marca francesa Xbox Wire. Posteriormente, ele foi retirado do ar novamente, mas não antes de chamar a atenção do usuário do Twitter Roberto Serrano.

"Os Xbox Series X | S não são compatíveis com Dolby Atmos depuis leur sortie et le Dolby Vision chegando em consoles au cours de lannée 2021, les deux technologies resteront exclusives to lécosystème Xbox pendant deux ans. pic.twitter.com/QIDUU11xSQ - Roberto Serrano (@ geronimo_73_) 01 de junho de 2021

O Dolby Atmos continuará a ser gratuito para os proprietários do Xbox Series X / S, mas o acesso aos fones de ouvido exige um pagamento único de licenciamento. Dolby Vision está disponível em conteúdo compatível por meio dos consoles Netflix, Disney + e outros aplicativos de streaming.

Ele também chegará aos jogos em breve, com o modo sendo testado primeiro pelo Xbox Insiders .

