PlayStation para vender PS5s na Europa diretamente aos clientes

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Conseguir um PlayStation 5 foi uma grande provação para muitas pessoas nos últimos seis meses, adquirindo qualidades quase míticas enquanto milhões de pessoas lutavam para colocar as mãos na oferta de próxima geração da Sony.

Os clientes em potencial nos Estados Unidos, no entanto, tiveram um caminho aberto para eles que a maior parte do mundo não foi capaz de emular - o PlayStation Direct, a loja online direta ao cliente da Sony. Ele tem vendido PS5 em ondas esse tempo todo, usando códigos de acesso e as temidas filas a que estamos acostumados.

A loja foi inaugurada no final de 2019 e agora parece destinada a se espalhar para fora dos Estados Unidos, com a Sony cumprindo um plano de expansão. Um evento com investidores esta semana esclareceu seus planos e confirmou que o PlayStation Direct está planejado para a Europa no próximo ano financeiro, que termina em março de 2022.

De acordo com Jim Ryan, CEO da Sony Interactive Entertainment, durante a apresentação, o objetivo é dobrar o crescimento do PlayStation Direct nos EUA: "Planejamos um crescimento adicional de 300 por cento neste ano fiscal, ajudado por nosso próximo lançamento na Europa."

Exatamente quando esse lançamento virá não está claro no momento, e os consumidores não devem esperar uma bala de prata quando se trata da disponibilidade do PS5. A escassez de consoles parece não estar diminuindo muito, então, embora uma nova maneira de comprar um seja útil, isso não necessariamente tornará isso uma questão trivial.

Escrito por Max Freeman-Mills.